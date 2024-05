Meeting nazionale Anpas, la Croce Gialla dorica protagonista a Pisa

Si è svolto nei pressi di Pisa nel fine settimana il Meeting Nazionale Anpas, nel quale il Gruppo Protezione Civile della Croce Gialla di Ancona è stato ancora una volta asse portante della colonna Anpas che ha rappresentato la nostra Regione. Tanti i volontari presenti in Toscana, che peraltro hanno avuto il modo di confrontarsi con altri colleghi sempre nell’ambito della protezione civile. Un momento di crescita con la Croce Gialla che era rappresentata da Marco Tiberi e Enrico Giambuzzi per la logistica, Lara Franchini e Marco Rossi per la segreteria di campo con Marco Zingaretti a supporto della cucina.