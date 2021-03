Incarico a medici specializzandi per la somministrazione del vaccino: bando dell'Asur

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale ha emesso un avviso pubblico per raccogliere adesioni di medici specializzandi interessati a somministrazione i vaccini anti SARS-Cov2. L’avviso è volto a raccogliere manifestazioni di interesse di medici in formazione specialistica dal primo anno, abilitati e iscritti all’albo dell’Ordine dei Medici – Chirurghi, "al fine di garantire un’efficace gestione del piano di somministrazione dei vaccini.

Il personale sarà impiegato per l’attuazione del Piano vaccinale, integrando gli organici dell’Azienda che si occupano della somministrazione- si legge in una nota- l’attività si svolgerà in coerenza con le indicazioni organizzative e i protocolli clinici definiti dalla programmazione nazionale e regionale per la vaccinazione contro il SARS-Cov2. All’atto della manifestazione di interesse, il medico specializzando potrà esprimere le preferenze circa l’area vasta in cui prestare la propria attività, precisando l’ordine tra le seguenti:

ASUR MARCHE – Area Vasta n.1

ASUR MARCHE – Area Vasta n.2

ASUR MARCHE – Area Vasta n.3

ASUR MARCHE – Area Vasta n.4

ASUR MARCHE - Area Vasta n.5.

La manifestazione di interesse va presentata unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo: https://asurmarche.selezionieconcorsi.it , compilando lo specifico modulo on line secondo le istruzioni riportate nell’ALLEGATO 1 che costituisce parte integrante dell’avviso. Per informazioni: sezione Bandi di Concorso – Direzione Generale del sito Aziendale (www.asur.marche.it)".