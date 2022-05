Servizi resi all’Arma, undici Medaglie mauriziane consegnate ad ufficiali e sottoufficiali in congedo

ANCONA- Un ufficiale e dieci sottufficiali dei Carabinieri in congedo, provenienti dai Comandi di Jesi e Fabriano, sono stati premiati con la Medaglia Mauriziana – istituita dai tempi del Re Carlo Alberto - per meriti ottenuti nel corso del proprio percorso professionale nell'Arma. La cerimonia di consegna, per mano del Generale Capo Carmelo Burgio, è avvenuta questa mattina (26 maggio) nel cortile della Caserma Burocchi dove è stato ricevuto dal Comandante della Legione Fabiano Salticchioli e tra i premiati figura anche il Tenente Colonnello Massimiliano Mengasini. Quest'utlimo ha ricoperto l'incarico di comandante del reparto operativo del comando provinciale Carabinieri di Macerata.

Presenti il delegato del “Nastro Verde” per le Marche e l’Umbria Giuseppe Pasculli, l’ispettore regionale dell’Assocazione nazionale carabinieri Tito Baldo Honorati nonché rappresentanti dei Comandi provinciali e comunali. Al termine dell’evento il Generale Burgio ha rivolto il proprio saluto di commiato a tutto il personale della Legione, ringraziandolo per il costante impegno profuso nella esecuzione dei doveri istituzionali.