Solidarietà: il Med store regala 15 tablet ai bimbi del Salesi

L'azienda Med Store ha deciso di contribuire in modo concreto con la donazione di 15 iPad di ultima generazione alla Fondazione Ospedale Salesi, consegnati oggi dall'amministratore delegato di Med computer, Stefano Parcaroli al presidente della Fondazione ospedale Salesi,Antonello Maraldo, che è anche direttore amministrativo degli Ospedali riuniti di Ancona, del dirigente medico di pediatria Salvatore Cazzato e della nuova direttrice della fondazione, Laura Mazzanti. «Un gesto ricco di significato - si legge nella nota - e che sottolinea l’attenzione da parte dell’azienda maceratese verso una delle strutture professionali più attrezzate e qualificate nel settore ospedaliero per l’infanzia, in linea con la filosofia Apple legata all’accessibilità ed alla diffusione dell’innovazione tecnologica come strumento in grado di migliorare la vita delle persone e delle famiglie. La donazione di 15 iPad, che saranno da subito disponibili per il Salesi, consentirà agli operatori sanitari di poter facilitare i momenti di svago per i bambini e la comunicazione con le loro famiglie. Un sostegno concreto che fa parte del bagaglio culturale e sociale di Med Store, azienda Apple Premium Reseller che dal 1982 ha lavorato con forza nell’innovazione tecnologica, con la potenza, l’accessibilità e la grande duttilità di Apple a favorire uno sviluppo che fanno oggi di Med Store una delle realtà più importanti d’Italia».

«Da sempre Med Store e la famiglia Parcaroli sono attente alle realtà del territorio che hanno un grande impatto sociale e per la collettività - sottolinea Parcaroli - la fondazione Salesi è un’eccellenza della nostra regione ed in un momento come questo ci fa ancor più piacere dare un supporto ed un aiuto ai bambini ricoverati ed alle loro famiglie con questa donazione di iPad. I tablet saranno utilizzati in corsia con l’ausilio della pedagogista e giocoterapeuta e saranno uno strumento efficace per superare il senso di isolamento e disagio che normalmente il ricovero porta con se, oggi fortemente acuito dalle restrizioni imposte dal Covid ai contatti con l’esterno. Ai fini del contenimento del rischio contagio sono infatti anche sospese anche tutte le attività di accoglienza, accompagnamento e sostegno che operatori professionisti e volontari quotidianamente svolgevano in favore dei bimbi e i loro genitori. L’uso dei tablet sicuramente riapre opportunità, relazioni, riavvicina i piccoli ai loro cari a casa, ai compagni di classe e permette di ricevere compagnia anche dagli operatori della Fondazione anche se a distanza, aiutandoli a superare traumi e stress. Nei tablet saranno caricati app, musica, videococcole e altri servizi gratuiti messi a disposizione dalla Fondazione”.