Mauro Barchiesi confermato Presidente di Confapi Industria Ancona per il triennio 2024-2027

SIROLO – Mauro Barchiesi è stato confermato Presidente di Confapi Industria Ancona per il triennio 2024-2027, eletto all’unanimità nel corso dell’Assemblea annuale che si è tenuta oggi presso l’Hotel Monteconero. «È un onore per me poter continuare a rivestire il ruolo di Presidente di Confapi Industria Ancona. Le PMI sono un elemento vitale del nostro tessuto economico: l'obbiettivo è quello di sostenere sempre più le nostre imprese perché possano affrontare le sfide significative in termini di transizione ecologica, digitalizzazione, globalizzazione. Sviluppo dei mercati, innovazione, possibilità di nuovo credito sono alcune delle direttrici su cui Confapi Industria Ancona sta concentrando le proprie iniziative per rendere le nostre aziende sempre più aggiornate, attenzionando anche tematiche rilevanti come ESG - Environmental, Social and Governance in riferimento all'impatto ambientale, sociale e di governance di una impresa sul mercato - e le potenzialità di nuovi strumenti come l’Intelligenza Artificiale. Il tema delle competenze rimane cruciale sia a livello di formazione continua sia di conoscenze specialistiche: i nostri associati hanno la possibilità di finanziare percorsi di crescita del proprio capitale umano anche in termini di soft skills, dal pensiero critico all’apprendimento attivo, fino alla resilienza e all’uso delle nuove tecnologie, tenendo conto della velocità delle trasformazioni del mercato».

Amministratore Delegato di Bora Spa con sede a Maiolati Spontini (AN), Mauro Barchiesi ha ricoperto il ruolo di Presidente di Confapi Industria Ancona dal 2021, oltre che Presidente dell’Unione di categoria Unionmeccanica di Confapi Industria Ancona e a livello nazionale. Recentemente ha rappresentato Confapi alla prima riunione del Tavolo permanente “Filiera del Bianco” a Roma, dedicato al settore dell'elettrodomestico italiano, presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presentando lo stato dell’arte della filiera e portando le proposte della Confederazione.

Eletti nel corso dell’Assemblea annuale di Confapi Industria Ancona, anche i membri degli organi direttivi: Campanelli Maurizio, Campanelli Costruzioni; Ciacci Daniela, AT Metalli e Presidente di ConfapiD (Gruppo Donne Imprenditrici Confapi di Confapi Industria Ancona); Fabrizi Nicola, Fabrizi Family e Presidente Unionalimentari di Confapi Industria Ancona; Giorgetti Giorgio, Automa e Presidente Confapi Marche, Presidente onorario Confapi Industria Ancona, membro di Giunta di Confapi a livello nazionale; Marchì Andrea, MPM Group; Marzialetti Paolo, Paimar e Presidente Uniontessile di Confapi Industria Ancona; Massi Alessandro, SEA Servizi Ecologici Ambientali; Neri Mario, New Gedam e Presidente dell’Unione Sanità di Confapi Industria Ancona; Persico Davide, Laser Informatica e Presidente di Unimatica di Confapi Industria Ancona; Pigini Giampiero, SH Sistemi Lab; Tonti Andrea, Treeple Soc. Coop e Presidente di Confapi Turismo di Confapi Industria Ancona; Torretti Roberto, Presidente ANIEM di Confapi Industria Ancona.