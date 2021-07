La scuola rende omaggio a 11 neodiplomati a pieni voti

Ottimi risultati per gli studenti dell'Istituto “Volterra Elia” di Ancona all'esame di maturità da poco concluso. Nonostante le difficoltà che anche quest'anno, a causa della pandemia, la scuola ha dovuto attraversare, sono stati numerosi gli studenti che hanno conseguito alla maturità votazioni alte, ben 11 i ragazzi che hanno raggiunto il voto più ambito, 100 e lode, addirittura cinque gli studenti che hanno riportato la media del 10. Grande soddisfazione non solo per i neo-diplomati e le loro famiglie, ma ovviamente anche per i docenti e la dirigente, Maria Rita Fiordelmondo, che hanno visto concludere con questi ottimi risultati un anno scolastico ancora particolarmente complesso.



Si tratta in particolare di cinque studentesse e di sei studenti che, grazie ad un intero percorso scolastico caratterizzato da grande impegno e dedizione e ad un esame eccellente, hanno conseguito una votazione di 100 e lode, grazie anche a medie, in sede di ammissione all’esame, che vanno dal 9,1 al 10.