MATURITA' 2024, le tracce della seconda prova. Platone al classico e matematica allo scientifico

ANONA - Oggi è il giorno più temuto dai migliaia di studenti anconetani che stanno affrontando l'esame di Stato. C'è la seconda prova, la più difficile, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Ecco tutte le tracce.

Seconda prova: tutte le tracce in diretta

Ore 10 - La manutenzione di una piccola officina di vernici e colori, i possibili guasti, le misure di prevenzione e protezione: è la prova proposta agli Istituti professionali con il vecchio ordinamento. Le caratteristiche e le proprietà dei materiali utilizzati nei processi produttivi e le tecnologie e tecniche per la lavorazione dei prodotti per la prova degli Istituti professionali con il nuovo ordinamento.

a indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, riguarda una tipica Pmi italiana che opera nel settore dell'elettronica, dell'elettromeccanica e dell'elettromedicale e che è alle prese con progetti di sviluppo in ottica sostenibilità ma anche con la carenza di giovani in ottica di ricambio generazionale della forza lavoro. Ore 9.45 - Al liceo di Scienze Umane la seconda prova della maturità sarebbe sull'interazione attiva nell'ambiente educativo, sulla base della scuola proposta da Maria Montessori e quella di John Dewey. Prova basata sull'opera del filosofo e pedagogista Dewey "Esperienza ed educazione".

, con un testo tratto dall'opera 'Minosse o della legge'. Non certo uno degli autori più complessi da tradurre, e non una scelta "sorprendente". Si ricorda ancora, per esempio, la scelta inattesa di un brano di Epitteto alla Maturità 2001. L'autore scelto nel 2024 è invece ben noto ai maturandi (o almeno, dovrebbe esserlo). Platone non usciva dal 2010 e diventa così l'autore più proposto nelle maturità classiche moderne, con tre versioni (2024-2010-2004). Ore 8.35 - Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato la chiave del plico telematico per accedere alla seconda prova dell'esame di Maturità. Ora i referenti del plico possono aprire il file, scaricare, stampare i testi delle prove specifiche per ogni indirizzo scolastico e consegnarle agli studenti impegnati nel secondo giorno dell'esame di Stato.

Dallo scorso anno la maturità tornata a essere "normale" dopo gli anni del Covid. Già per la maturità del 2022 era stato ripristinato l'esame di maturità con due prove scritte e una orale, invece che una sola prova orale come nei primi due anni di pandemia. Dal 2023 la seconda prova, quella di oggi, è di nuovo nazionale, cioè uguale per tutti gli istituti di uguale indirizzo invece che pensata dalle singole commissioni.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblica alle 8:30 la chiave per aprire i plichi telematici con le tracce: il secondo scritto, come il primo, ha carattere nazionale, si svolge in contemporanea in tutti gli istituti e ha una durata variabile a seconda dell'indirizzo (6 ore al Classico, 4-6 ore Scientifico e Linguistico, 3 giorni per 6 ore al giorno all'Artistico).

Gli esami coinvolgono 526.317 studenti, 512.530 interni e 13.787 esterni, che verranno esaminati da 14.072 commissioni, per un totale di 28.038 classi.

Tutte le materie della seconda prova

Licei: Greco per il Liceo classico; Matematica per il Liceo scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo; Lingua e cultura straniera 3 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

Istituti tecnici: Economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” (Economia aziendale e Geo-politica nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”) e Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo Turismo; Topografia per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”; Sistemi e reti per entrambe le articolazioni dell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”; Progettazione multimediale nell’indirizzo “Grafica e comunicazione”; Trasformazione dei prodotti per l’articolazione “Produzioni e trasformazioni” degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”).