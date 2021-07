Il Prefetto incontra D'Abrosca: punto su disagio giovanile e famiglie vulnerabili

Il giovane D’Abrosca, affetto fin da bambino da una grave patologia, da anni gira l’Italia e altri Paesi per sensibilizzare le Istituzioni sulle tematiche delle disabilità e il cancro infantile

Il Prefetto Darco Pellos, ha incontrato una delegazione formata da Matteo D'Abrosca, Assistente dell’ex Vice Ministro e Sottosegretario di Stato alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri alla famiglia e disabilita? Vincenzo Zoccano durante il Governo Conte. Insieme a loro la dottoressa Sara Louday rappresentante sulla parita? di genere e i diritti delle donne alle Nazioni Unite, iRoberto Lasco, Scrittore e Poeta nonche? suo collaboratore e il Presidente Ambalt Sergio Santomo. Si e? trattato di uno scambio di idee e condivisione di intenti, aventi come sfondo le politiche sociali, con una particolare attenzione alle famiglie con un bambino o una bambina affetti da malattie oncologiche.

Il giovane D’Abrosca, affetto fin da bambino da una grave patologia, da anni gira l’Italia e altri Paesi per sensibilizzare le Istituzioni sulle tematiche delle disabilita? e il cancro infantile. Nel corso dell’incontro in Prefettura sono stati affrontati vari aspetti inerenti al disagio giovanile, nuove realta? da perseguire affrontando la coesione sociale e maggiore attenzione alle famiglie ricoverate al Salesi, piu? vulnerabili e fragili, condividendo le sue esperienze istituzionali nel mondo dato che e? stato ricevuto da numerosi Capi di Governo e non ultimo dall’ex Presidente Americano Donald Trump.