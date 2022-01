Mattarella confermato, Mancinelli: «Autorevolezza e credibilità, ma serve una rivoluzione politica»

«Mattarella ancora Presidente della Repubblica e Draghi ancora capo del Governo garantiscono autorevolezza, credibilità, affidabilità e azione di governo incisiva e determinata: esattamente ciò di cui il Paese ha bisogno come il pane. Quindi risultato ottimo». Così il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, a poche ore dalla riconferma di Sergio Mattarella come Capo dello Stato pubblica, affida a Facebook il suo pensiero.

Prosegue il post: «Oggi lo si è ottenuto per la debolezza del sistema politico istituzionale, per stato di necessità. Dobbiamo darci da fare affinché in futuro risultati simili siano invece frutto della forza e lungimiranza del sistema politico e della classe dirigente di questo Paese. Serve una rivoluzione della politica».