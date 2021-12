Questione Natura, raccolte 23 mascherine: «La città è mask free»

I volontari dell'associazione ambientalista Questione Natura al lavoro per rendere la città di Fabriano «mask free». Domenica i ragazzi si sono impegnati a raccogliere le mascherine a terra, attività che hanno già svolto anche in varie città della provincia: «Siamo tornati in uno dei comuni più belli e grandi del territorio anconetano - dice il presidente Roberto Cameli - . Girando per un piccolo tratto abbiamo raccolto da terra 23 protezioni individuali anti Covid e adesso è libera dalle mascherine disperse nell’ambiente».

Prosegue: «Noi vogliamo chiedere ai suoi abitanti di aiutarci a mantenere Fabriano bella e pulita com’è, sicuramente torneremo presto a trovarvi in questo splendido comune».