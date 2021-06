Le mascherine all'aperto hanno le ore contate, le possibili date per tornare alla normalità

“E’auspicabile per tutti togliere la mascherina, di cui ci libereremo molto presto, ma la questione dello stop alla all'obbligo non verrà presa in esame oggi”. Lo ha detto Giorgio Palù, presidente dell’Aifa e membro del Cts, confermando dunque come in Italia si stia andando verso un allentamento delle normative anti Covid, quanto meno per quelle che ancora oggi obbligano i cittadini a tenere la mascherina anche all’aperto. Non sarà una decisione attesa nelle prossime ore, ma potrebbe arrivare prima del previsto.

Sicuramente, scrivono i colleghi di Today.it, il pressing da parte della politica c’è perché proprio ieri il leader della Lega Matteo Salvini è stato ricevuto dal Premier Mario Draghi in un colloquio nel quale, tra le varie, ha chiesto proprio che si tornasse ad una condizione di normalità almeno negli spazi all’aperto. D’accordo con il leghista anche Italia Viva, lo stesso M5S vedrebbe di buon occhio un’accelerazione, più prudente il Pd e soprattutto il ministro Speranza che, preoccupato dalla variante Delta, vorrebbe mantenere l’obbligo fino a fine luglio. "Credo che nel giro di qualche settimana la mascherina all'esterno non sarà più obbligatoria” ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, che ha aggiunto: ”Mi auguro che lo sarà per sempre”.

Davanti a queste richieste, Draghi non ha fissato una data, ma è probabile che la data del 15 luglio venga anticipata ai primi del prossimo mese, come ipotizzato anche dal viceministro della Salute Pierpaolo Sileri: “Dai primi di luglio sarebbe opportuno far cadere l’obbligo”. I dubbi arrivano dagli esperti. Massimo Galli, l’infettivologo del Sacco di Milano, che fa un appello a fragili e non vaccinati: “Almeno voi, usatele anche all’aperto”.