OSIMO - In vista degli eventi organizzati per le feste di Natale, il capogruppo di Progetto Osimo Futura ha presentato un’interrogazione per sollecitare il sindaco Pugnaloni a prendere provvedimenti per contrastare la diffusione del Covid. Subito un’ordinanza sull’obbligo delle mascherine all’aperto. In vista dell’avvio delle iniziative organizzate per il periodo natalizio, il consigliere di Progetto Osimo Futura, Achille Ginnetti, ha presentato un’interrogazione per sollecitare il sindaco Pugnaloni ad adottare un’ordinanza che obblighi l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale in tutti quei luoghi all’aperto dove non è possibile mantenere la distanza di sicurezza.

«Con gli eventi in programma per il Natale e con l’attrazione dello scivolo sul ghiaccio moltissime persone affolleranno il centro rendendo impossibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro- dichiara Ginnetti-. Lo stesso accadrà nei luoghi dello shopping e in altre zone del nostro Comune». I casi di infezione da Covid sono in aumento anche ad Osimo e tra le persone più colpite ci sono bambini e adolescenti. Inoltre, le nuove varianti conferiscono al virus maggiore contagiosità. «Ormai sappiamo bene che insieme alla vaccinazione, le armi vincenti per il controllo della diffusione del virus sono l’utilizzo della mascherina, il distanziamento e la prevenzione di comportamenti che possono rappresentare un rischio per il contagio - afferma il capogruppo di POF-. Pugnaloni non può far finta di niente e parlare della necessità di svago per i cittadini. Altri sindaci, come ad esempio quello di Ancona, hanno già emesso provvedimenti che obbligano ad utilizzare la mascherina all’aperto nei luoghi affollati e, se i contagi dovessero continuare a salire, anche il Governatore delle Marche è pronto a firmare un’ordinanza regionale. Invitiamo quindi il sindaco Pugnaloni a prendere provvedimenti quanto prima. Si può vivere l’atmosfera natalizia anche indossando la mascherina e adottando comportamenti responsabili».