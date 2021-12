Ecco Martina, anconetana in finale di Miss Curvyssima: «Rivincita verso chi mi prendeva in giro»

L’anconetana Martina Antognini, 31 anni di professione estetista (ma anche influencer e modella curvy), approda alla finalissima di Miss Curvyssima l’importantissimo contest italiano che va in scena ogni anno. Si tratta di un traguardo storico per lei e per la città, un traguardo festeggiato con un post molto profondo pubblicato sulla propria bacheca Facebook:

“Per molti in queste foto c'è solo una fascia è una semplice coroncina, beh per me invece è tanto altro. Per me è un gran traguardo, è la vittoria più bella perché finalmente ho preso consapevolezza del mio corpo Sono soddisfatta del mio corpo. Per me questa vittoria vuole dire una rivincita verso a tutti quei ragazzi che mi hanno schifata per le mie curve e a tutte quelle ragazzine che mi prendevano in giro al mare per le mie cosce grosse e la pancetta. Beh, posso solo ringraziare il concorso di Miss Curvyssima e Samantha Togni per avermi dato questa possibilità ma devo anche ringraziare un'altra persona perché è anni che sta cercando di farmi apprezzare il mio corpo e invece non l'ho mai calcolata. Grazie Ed ora si va in finale”.