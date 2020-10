Giro d'Italia a vela a 91 anni, l'avventura di Mario: veterano del mare

«Comincia a fare freddo. Sono contento di essere quasi arrivato» dice il veterano del mare, Mario Battilanti, velista di 91 anni che sta facendo il giro d’Italia in barca a vela. Lumiere III, nome dell’imbarcazione, dal 27 settembre ospita il velista novantunenne e i suoi compagni di viaggio. Questa esperienza è però iniziata il 20 settembre quando Paolo, detto il Rosso, per via della sua chioma, ha domandato: «Devo portare la barca dalla Spezia a Marina di Ravenna in Adriatico. Chi può venire?». E Mario ha risposto: «Vengo io». Oggi, 20 ottobre, l’equipaggio di #Forza91 è ripartito dagli ormeggi della Lega Navale di Ortona dove ha fatto tappa per la notte e dove è stato accolto dal presidente Eugenio Rapino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE SU CHIETITODAY