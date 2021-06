Mare Nostrum, i giovani marchigiani impegnati nella pulizia di tre litorali

Il Distretto Rotaract 2090 ed il Distretto Rotary 2090 sostengono il progetto "Mare Nostrum - Clean Up delle spiagge”. Domenica 6 giugno dalle 10 alle 13, infatti, i soci si ritroveranno a ripulire i litorali dai rifiuti in contemporanea su tre spiagge del Distretto 2090, quella del Litorale di Rocca a Mare a Falconara, in provincia di Ancona, e poi in Abruzzo, sulla spiaggia della Fuggitella di Fossacesia e a Pescara.

«Il progetto “Mare Nostrum” – spiegano gli organizzatori – è nato da una idea del Rotary Club Milano e adottato anche da altri club Rotary e dai giovani del Rotaract, oltre ad altri enti ed organizzazioni che hanno a cuore il benessere degli ecosistemi acquatici. L’intento è quello di organizzare, finanziare e ripulire i corsi d’acqua minori e i litorali, recuperare e smaltire le reti da pesca abbandonate in collaborazioni con i territori e i loro enti. L’attività di domenica 6 giugno nasce dalla necessità di preservare l’habitat del Mediterraneo, attraverso azioni concrete per tutelare le risorse naturali e la biodiversità; l’eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli. Proprio il Mediterraneo – spiegano citando una serie di dati ufficiali – si presenta particolarmente sensibile a tali problematiche a causa di rifiuti di ogni genere, nuovi abitanti del mare rischiano di incrinare definitivamente la vita di specie che per millenni hanno avuto la possibilità di vivere in armonia con l’ambiente».

All'iniziativa aderiranno anche le associazioni "AIGU - Associazione Italiana Giovani UNESCO" comitato di Abruzzo e Marche e "Associazione Onlus Genitori e figli per mano".

«Tutti potranno partecipare – spiegano Rossella Piccirilli, Governatore del Distretto Rotary 2090 e Arianna Bianchi, Rappresentante Distrettuale del Distretto Rotaract 2090 – basta raggiungere la nostra spiaggia, vestitevi comodi, indossate mascherina, guanti e pettorina per aiutarci a rendere più pulite le spiagge. Ricordate anche di preparare l’autocertificazione utile allo svolgimento dell’attività perché opereremo nel rispetto anche delle regole anti covid-19. Ma – aggiunge in conclusione – possiamo aiutare durante tutto l’anno: bisogna pulire il mare, ma soprattutto non sporcarlo, bastano poche e semplici azioni di sostenibilità per cambiare le sorti del Mediterraneo e aiutare anche tutti noi, è anche questo lo scopo della nostra iniziativa in spiaggia».