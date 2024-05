Il centro di Falconara a tinte floreali: nel fine settimana arriva il "Mare in Fiore"

FALCONARA MARITTIMA – Sabato 11 e domenica 12 maggio Falconara Marittima si colora con i fiori e le piante della mostra mercato “Il Mare in Fiore”. Si tratta della prima edizione nel Comune di Falconara Marittima dell’appuntamento targato Mylove Eventi, che torna ad animare con fiori, piante e tanto altro le città sul mare dopo il successo di Civitanova Marche di due settimane fa. Dalle 10 alle 20, piazza Mazzini e le vie limitrofe si animeranno con gli stand degli espositori che arriveranno da diverse Regioni: saranno esposti in vendita piante fiorite, grasse, da frutta, ornamentali, bonsai, artigianato a tema floreale, cucito creativo, fiorati, allestimenti a tema, complementi d’arredo, prodotti alimentari derivati dalle piante, vasi in terracotta, porcellane, vetri decorati, bigiotteria a tema floreale e cosmetica naturale.

«Abbiamo scelto anche in questa occasione una città di mare – sono le parole dell’organizzatrice, Carmen Lisa Carella – proprio per restare coerenti con il format e il senso della manifestazione, che richiama ogni volta migliaia di visitatori. Sarà un inizio in questa città dove portiamo per la prima volta “Il Mare in Fiore”. Ringrazio l’amministrazione comunale, che ci ha accolto con grande entusiasmo». A disposizione della manifestazione, come specificato nell’ordinanza del Comune di Falconara Marittima, ci saranno piazza Mazzini, via Nino Bixio e via Cavour dalle 5 del giorno 11 maggio alle 23.59 del giorno 12 maggio, prima per l’allestimento e poi per smontare gli stand.