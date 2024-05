A Moroder la gestione dei due bar della Mole: «Un nuovo concept simile alle grandi città europee»

ANCONA- Sarà l’Ankon Benefit Company, guidata dall’imprenditore anconetano Marco Moroder, a gestire con una concezione del tutto nuova i due bar interni alla Mole Vanvitelliana: quello nel foyer Orfeo Tamburi e quello nella corte esterna, fino allo scorso anno gestito dalla cooperativa MicaMole. «Non saranno semplicemente dei bar a servizio dell’impianto museale, ma ambienti da vivere a pieno, in un interscambio costante tra gli eventi della Mole e le possibilità offerte da questi due luoghi, che ridisegneremo nell’aspetto e nelle funzionalità. Sempre, ovviamente, valorizzando l’aspetto storico-architettonico-artistico di partenza». Con la sua proposta, l’Ankon Benefit Company di Moroder, Srl fondata insieme alla moglie Alessia Santoni, si è aggiudicata il bando del Comune di Ancona. «Il progetto- racconta-, punterà a dare nuova centralità ad uno dei monumenti più importanti della città, purtroppo da sempre percepito quasi come una zona a sé stante, da frequentare solo ed unicamente per fruire delle tante mostre ospitate. L’obiettivo è ribaltare in parte questa concezione, creando una proposta che avrà un valore intrinseco, che sarà un arricchimento per la città, un polo di attrazione per appassionati di arte, studenti, professionisti e chiunque voglia passare il proprio tempo non nel “solito bar”». Dunque, un approccio internazionale quello che Marco Moroder intende portare in uno dei gioielli di Ancona. Qualcosa di insolito per il capoluogo, simile agli spazi multifunzionali che stanno prendendo sempre più spazio nelle maggiori città d’Italia e d’Europa.

Una visione sicuramente ambiziosa, che trova la sua forza anche in un altro aspetto: «Lo statuto delle Benefit Company prevede di perseguire tra i suoi obiettivi il ‘beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio e ambienti, beni ed attività culturali e sociali- spiega-. Sono proprio questi i principi che ci hanno guidato nella creazione del nostro progetto, del quale ora non vorrei svelare di più. Se non che, ovviamente, avremo un occhio di riguardo anche per la proposta enogastronomica, che sarà a km zero e sempre volta ad esaltare le tipicità del nostro territorio, seppure con uno sguardo anche di più ampio respiro». Ancora presto per dire con precisione quando i due bar saranno operativi, ci sono alcuni lavori da fare, ma l’obiettivo è quello di non perdere la stagione estiva. Marco Moroder è molto noto in città. Si occupa della gestione degli aspetti marketing, comunicazione ed accoglienza nella società di famiglia, l’Azienda Agricola Moroder, ed è impegnato da anni nell’organizzazione di eventi volti a rivitalizzare Ancona, come il BBQ peace pork & music. Inoltre, è socio fondatore della Crudo Srl, proprietaria del Raval.