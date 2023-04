È stato protagonista della spiaggia di velluto, addio all'imprenditore Marco Mazzanti

SENIGALLIA- Senigallia piange Marco Mazzanti, titolare del noto ristorante La Tartana, nonché locale cult della movida, dei vicini Bagni Virgilio e del Forno del Mare. Si è spento ieri all’età di 61 anni a causa di un male che non gli ha lasciato scampo. Imprenditore lungimirante e brillante, è stato uno dei protagonisti assoluti della spiaggia di velluto. Ha contributo alla crescita del turismo senigalliese offrendo ai suoi clienti servizi sempre innovativi e al passo con i tempi. L'alluvione dello scorso 15 settembre aveva danneggiato locale e strutture, ma con grande tenacia Marco Mazzanti era riuscito a far ripartire l'attività in soli 9 giorni. Appena appreso della sua morte, ieri La Tartana si è fermata annullando l’evento previsto per il pomeriggio. «Marco Mazzanti era il nostro titolare. Lungimirante e brillante come pochi. Un uomo che con il suo carattere accogliente sapeva motivarti, riuscendo a creare ogni stagione estiva quella amalgama nello staff che è stato uno dei punti di forza più solidi dei suoi locali. Ci siamo sentiti sempre parte di un gruppo, anzi di una famiglia, ovviamente con i suoi pro e i contro- commenta lo staff su Facebook-. Effettivamente non era solo il nostro titolare. Per noi era un punto di riferimento professionale, un esempio da seguire, un vero capitano che ci ha permesso di crescere e di rendere la Tartana uno dei locali più importanti e conosciuti non solo delle Marche. La Tartana e i Bagni Marco e Virgilio sono espressione della sua anima e pertanto il ricordo di Marco resterà eterno e degno nel loro stile e nella loro accoglienza: vogliamo continuare a far stare bene le persone che li frequentano, come d'altronde faceva lui. Buon viaggio Marco». La notizia della scomparsa di Mazzanti ha colto di sorpresa gli affezionati clienti che hanno voluto ricordarlo con dei pensieri di ringraziamento sui social. «Una persona così attiva, sempre in movimento, appassionata del suo lavoro, piena di vita e di voglia di fare, ci ha fatto pensare sempre ad un “incredibile Hulk” dell’imprenditoria e della genialità e professionalità marchigiana e non solo…» commenta affettuosamente una signora.