Un altro cantiere fantasma, è davanti alla caserma dei carabinieri: ditta sparita

ANCONA - Cantiere abbandonato in via XXV aprile, si va verso la risoluzione del contratto con la ditta inadempiente. Il punto è stato fatto questa mattina in consiglio comunale dall?assessore ai lavori pubblici, Paolo Manarini, su interrogazione di Lorella Schiavoni (M5S).

Cantiere fantasma

I lavori per il rifacimento del marciapiede sono stati consegnati l?8 novembre del 2021. Cantiere aperto, poi lo stop. Dal 20 dicembre si sono susseguiti diversi solleciti, l?ultimo il 1 febbraio scorso. «Ora, secondo il codice degli appalti, stiamo procedendo alla risoluzione del contratto in danno della ditta, che porterà per forza ad altre lungaggini per la ripresa dei lavori- ha spiegato Manarini- questo episodio però dimostra che il Comune fa progetti, finanzia, affida i lavori e firma i contratti ma poi ci si imbatte in imprese che partecipano alle gare magari inconsapevolmente. Non si capisce perché una ditta molto lontana venga qui a prendere il lavoro di un tratto di marciapiede e poi lo abbandona. Questo però non può essere imputato al Comune, che segue costantemente i lavori». Manarini ha spiegato che oltre ai 300mila euro per interventi ad ampio raggio, è stata approvata una delibera per ulteriori 900mila euro. Con questa, si interverrà sui marciapiedi di corso Amendola, piazza don Minzoni e altre via. Ulteriori 300mila euro, previsti nel Piano delle opere pubbliche, saranno destinate alle frazioni. La replica della Schiavoni: «Queste riposte sono gravi- ha detto la consigliera- non parliamo solo di un piccolo tratto, qui si tratta di cantieri aperti e con lavori sospesi, Ancona ne è piena, l?amministrazione dovrebbe fare le verifiche. Non si può cadere all?oscuro di tutto dicendo semplicemente che ''la ditta è sparita''».