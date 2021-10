Allo stadio a piedi, ma il marciapiede dov'è? Appuntamento in Commissione

Verrà discussa il prossimo 12 ottobre nella Terza Commissione Lavori Pubblici e Porto la mozione presentata dalla Capogruppo Lega, avvocato Antonella Andreoli relativa alla “messa in sicurezza, illuminazione e realizzazione di marciapiede nel tratto stradale che dalla stazione di Varano conduce allo stabilimento di Poste Italiane e al parcheggio dello stadio del Conero e al Palarossini”

«Quel tratto stradale di Via Cameranense presenta infatti forti criticità sul percorso pedonale in quanto risulta essere privo di marciapiede, di pavimentazione e di illuminazione tanto che i pedoni sono costretti, per non trovarsi in mezzo a terra e fango, a camminare per circa 150 metri lungo la linea bianca della carreggiata, mettendo a serio rischio la loro incolumità- scrive la Andreoli in una nota- il tratto stradale è percorso quotidianamente, in orari diurni e notturni, da centinaia di pedoni diretti all’Edificio Polifunzionale sede della lavorazione logistica dei prodotti postali, del centro dei Portalettere, degli uffici della Polizia Postale.

Il medesimo tratto è inoltre percorso anche da tutti coloro che dalla stazione devono recarsi allo Stadio del Conero o al Palarossini per eventi, concorsi, vaccinazioni essendo tra l'altro la fermata Stadio chiusa da tempo. Con l’approssimarsi della stagione invernale, risulta essere più che mai urgente e necessario un intervento di messa in sicurezza di detto pur breve ma pericolosissimo tratto consistente nella creazione di un marciapiede o almeno nella realizzazione un camminamento sicuro per i pedoni, nel potenziamento dell’illuminazione, nell’installazione di dissuasori della velocità delle auto. Mi auguro che la mozione venga approvata essendo importante che l'Amministrazione provveda con urgenza alla realizzazione di un marciapiede o comunque di un camminamento in sicurezza nel tratto stradale che dalla stazione di Varano conduce allo stabilimento di Poste Italiane e al parcheggio dello stadio del Conero / Palarossini, installando anche idonea illuminazione e mettendo al sicuro i pedoni dalle auto. E' quantomeno strano che si inneggi a parole alla cosiddetta mobilità sostenibile ma non si sia fatto nulla in questi anni per rendere umano il percorso pedonale dei tanti pendolari di via Cameranense».