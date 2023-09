Marciapiede ko per la pioggia: "Costretti scavalcare il guardrail, pericolo di essere investiti"

ANCONA - Maltempo a luglio, il marciapiede lungo la via del Conero va ko. Sono i residenti a segnalare il degrado del collegamento tra Pietralacroce e il centro. "Sono state fatte segnalazioni ma finora nulla è stato risolto. Si fa presente che il lato opposto della carreggiata è privo di marciapiede, per cui l'unico modo di transitare a piedi è scavalcare il guardrail e proseguire per alcuni metri a piedi e in curva, con il rischio di essere investiti dalle auto in transito".