Il presidente della Provincia alla marcia per la Pace: «Va conquistata e difesa»

LORETO - "La pace va conquistata e difesa".Lo ha detto il presidente della Provincia Daniele Carnevali alla marcia della pace a Loreto. "Oggi è quanto mai urgente e necessario manifestare per la pace. Esserci in maniera incessante con i corpi e con le voci". É la prima riflessione del Presidente della Provincia Daniele Carnevali alla marcia della pace organizzata dal Consiglio regionale delle Marche a Loreto.

"Meno che mai oggi - ha poi detto Carnevali - ci si può permettere di girare la testa da un’altra parte. La Guerra portata all’Ucraina, la striscia di Gaza, i conflitti nel resto del mondo, il crescere delle voci favorevoli agli armamenti ci portano a confluire sulla necessità fermarsi e riflettere su quanto di drammatico sta accadendo in molti parti del mondo, con una guerra ai confini della stessa Europa. La pace va conquistata, la pace non è un regalo - prosegue Carnevali - ma un impegno quotidiano oltre che dei governi nazionali anche dei cittadini che hanno la possibilità e il diritto di alzare la voce per affermare la pace e il diritto alla pace. Per questo ringrazio Dino Latini nella funzione di Presidente del Consiglio regionale per aver dato sistematicità a questo appuntamento. Adesso, in questi furori ed orrori che si stanno verificando a diverse latitudini, - cocmude Latini- anche gli enti locali, anche gli stessi cittadini hanno il dovere di dire basta, di aggiungere tasselli al mosaico della pace e toglierli a quello della guerra, delle guerre, che, come abbiamo visto in Ucraina e a Gaza, solo per citare gli ultimi clamorosi e drammatici esempi, sta colpendo proprio le persone comuni, i civili"