Screening per studenti, docenti e personale scolastico: come effettuare il test gratuito

Procede l’operazione di screening per la popolazione scolastica marchigiana. Tutti gli studenti, i docenti e il personale scolastico ATA, di ogni ordine e grado (esclusi i minori di 6 anni), possono recarsi gratuitamente e senza prenotazione nei punti già attivi sul territorio regionale dello screening “Marche Sicure” per sottoporsi al test antigenico rapido e tornare in classe in sicurezza. Lo screening sarà attivo ancora diversi giorni sul territorio, secondo il calendario in programma. Inoltre, la Regione rende noto che per ragioni legate alla contabilità pubblica, non può fornire direttamente i tamponi rapidi alle tante amministrazioni comunali che ne hanno fatto richiesta per effettuare lo screening alla popolazione scolastica. Si rinnova pertanto l’invito a studenti, docenti e personale scolastico a prendere parte allo screening per ampliare l’azione di prevenzione e garantire quanto più possibile una maggiore sicurezza nel rientro a scuola.



Si ricorda che i punti di screening attivi sono:



PROVINCIA DI PESARO E URBINO: (da sabato 23 a martedì 26 gennaio, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19; mercoledì 27 gennaio dalle 8 alle 13, nei seguenti punti)

Pergola – Palestra Comunale Caprini-Minucci in Piazza Brodolini;

Cagli – Palestra Panichi-Pieretti in Via Donato Bramante, 14;

Fermignano – Pala BCC Metauro in Via Tasso intersezione con Via Costa;

Urbania – Bocciodromo Comunale in Via Gioacchino Rossini, 11.

Fossombrone – da domenica 24 a mercoledì 27 gennaio -Bocciodromo Comunale in Strada Provinciale Flaminia dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19

Mercatello sul Metauro - martedì 26 e mercoledì 27 gennaio - Scuola Primaria presso Aula Magna in Via IV Novembre dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19

PROVINCIA DI ANCONA

Osimo – da domenica 24 a martedì 26 gennaio al PalaBaldinelli di Osimo (fraz. Casenuove) dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19

Castelfidardo - domenica 24 e lunedì 25 gennaio al Palasport di Piazzale Olimpia a Castelfidardo dalle 8:30 alle 13:30 e 14:30 alle 19:30

Loreto - martedì 26 gennaio presso il Palasport di Loreto "Massimo Serenelli" in Via Buffolareccia, 2 dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:30

PROVINCIA DI MACERATA

Castelraimondo – da domenica 24 a martedì 26 gennaio al LANCIANO FORUM dalle ore 8:00 alle ore 20:00

Pieve Torina – lunedì 25 e martedì 26 gennaio presso il Poliambulatorio in località Caselle dalle 14 alle 20

Tolentino – da giovedì 28 a sabato 30 gennaio presso il Palazzetto dello Sport viale della Repubblica dalle 8 alle 20

Corridonia – da martedì 2 a giovedì 4 febbraio presso la Tensostruttura in via Enrico Mattei dalle 8 alle 20

Sarnano - mercoledì 3 e giovedì 4 febbraio presso il Palazzetto dello Sport in via del Colle dalle 14 alle 20

PROVINCIA DI FERMO

Fermo: domenica 24 gennaio, dalle 8 alle 18 – Fermo Forum - Via Girola

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO