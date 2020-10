Il teatro è più forte del Covid: «Siamo un grande cantiere, non ci fermeremo»

«Il nostro teatro è un grande cantiere e non si fermerà». Marche Teatro è più forte del Covid. La produzione va avanti, anche senza spettatori in sala. Perché, spiega la direttrice Velia Papa, «il Dpcm non ha chiuso i teatri, come era avvenuto durante il lockdown, ma ha sospeso gli spettacoli in presenza di pubblico. Quindi noi lavoriamo regolarmente: le maestranze entrano a teatro con la mascherina e con il tampone negativo. In questo momento due compagnie stanno preparando delle produzioni che, appena possibile, saranno presentate al pubblico, e una delle due verrà trasmessa in live streaming, con l’unica differenza che non si pagherà il biglietto al botteghino, ma online. E’ un modo per sperimentare un tipo di attività diversa, restando aperti alla comunità internazionale. Comunque vada, il teatro non chiude e la creatività non ci manca».

Ma è chiaro che serve un aiuto dalle istituzioni. «Abbiamo necessità di un contributo dallo Stato e dalla Regione per andare avanti - sottolinea Velia Papa -. Servono misure di sostegno più chiare, con una dimensione prospettica, in modo da prepararci a qualsiasi evenienza. In questo momento delicato la priorità va alla salute pubblica, quindi rispettiamo le decisioni prese dall’alto: l’importante è che non ci siano discriminazioni. Di situazioni simili al teatro ce ne sono altre: se per uscire da questa situazione è necessario chiudere, che lo facciano tutti, non solo i settori meno forti».

Nel dettaglio, sono stati rinviati a data da destinarsi gli appuntamenti del programma teatrale Poker d’Assi con “Miracoli Metropolitani” (dal 29 ottobre al 5 novembre) e “Una notte sbagliata” (dal 12 al 19 novembre) previsti al Teatro delle Muse (biglietti e abbonamenti acquistati resteranno validi per le nuove date), così come lo spettacolo di Teatro Ragazzi del Teatro del Canguro “Racconti dal mare” (era in programma sabato 31 ottobre, 7 novembre e 14 novembre – domenica 1, 8 e 15 novembre al Teatrino del Piano). Tuttavia, Marche Teatro offre al pubblico tre eventi in streaming da non perdere: giovedì 29 ottobre (ore 19) la Compagnia Carrozzeria Orfeo porta in scena “Miracoli metropolitani” che sarà in collegamento live streaming dal Teatro delle Muse. A parlare saranno il regista Gabriele Di Luca e il direttore di Marche Teatro Velia Papa. Gli attori porteranno in scena un breve frammento dello spettacolo “Miracoli metropolitani”. Si tratta di una co-produzione di Marche Teatro con Teatro dell’Elfo, Teatro Nazionale di Genova, Fondazione Teatro di Napoli-Teatro Bellini: alla ripresa degli spettacoli affronterà una tournée che toccherà una ventina di città. La diretta sarà visibile sulla pagina https://www.marcheteatro.it/mt-spazio-on-line/ e sul sito di Carrozzeria Orfeo, sulle pagine Facebook di MT e della Compagnia. Durata del collegamento, 15 minuti.

L’apuntamento di danza “A tutta danza”, previsto per venerdì 30 ottobre alle ore 19 si terrà in streaming: il danzatore e coreografo Nicola Galli presenterà on line, in prima regionale, lo spettacolo “Il mondo altrove: una storia notturna dal salone delle feste del Teatro delle Muse di Ancona”. Collegamento sarà a pagamento con prezzo simbolico di 2 euro. Durata spettacolo: 30 minuti. Sempre venerdì 30 ottobre alle ore 15 sarà visibile on line un evento straordinario live. Per il progetto internazionale Crossing the sea (di cui Marche Teatro/Inteatro Festival è capofila e sviluppa il progetto con altri 7 Enti/Festival italiani e 18 stranieri) in collegamento simultaneo danzeranno dal Teatro delle Muse il talentuoso Nicola Galli e a Bangalore, dal più grande centro di danza dell’India Attakkalari Dance Center, la straordinaria danzatrice Hemabharathi Palani. L’appuntamento on line è gratuito. Durata: 10 minuti. Tutti i collegamenti in streaming saranno visibili su https://www.marcheteatro.it/mt-spazio-on-line/

