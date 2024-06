Marche Teatro, è Giuseppe Dipasquale il nuovo direttore artistico

ANCONA – È Giuseppe Dipasquale il nuovo Direttore Artistico di Marche Teatro, Teatro di Rilevante Interesse Culturale. La nomina è stata deliberata nella mattinata di ieri, mercoledì 19 giugno, dal Consiglio di amministrazione che ha deciso nel corso della riunione, all’unanimità, di sceglierlo preferendolo agli altri due candidati già selezionati dalla Commissione Tecnica esterna appositamente costituita. Ventuno sono state le candidature arrivate agli uffici di Marche Teatro per partecipare all’Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per il conferimento dell’incarico di Direttore Artistico della Società Consortile Marche Teatro, avviso che è stato pubblicato il 9 maggio 2024, con la scadenza del bando era stata fissata per il 25 maggio alle ore 18.

La commissione tecnica formata da tre esperti del settore: Luca De Fusco (Presidente), Giancarlo Marinelli (Commissario), Rita Centofanti (Commissario) si è ripetutamente riunita ed ha analizzato tutti i profili con cura, verificando prima i requisiti soggettivi ed oggettivi per la partecipazione, poi i curricula ed i progetti artistici presentati e, in data 12 giugno, ha consegnato al Consiglio d’Amministrazione una terna di candidati di elevato profilo professionale aventi i requisiti richiesti. In quella sede la Commissione ha esposto al CdA le proprie determinazioni su ognuno dei tre candidati selezionati, con particolare riguardo alle esperienze precedenti e al progetto artistico predisposto per Marche Teatro. Il Consiglio ha comunque analizzato tutti i ventuno profili verificandone a sua volta i vari aspetti per avere una visione complessiva per poi convocare i tre candidati per un’audizione tenutasi il 14 giugno scorso.

Si sono tenuti tre lunghi colloqui con ognuno dei candidati per conoscerli più da vicino e approfondire i loro progetti, strategie e programmi. Il CdA ha valutato, con parere unanime, che ci fosse una corrispondenza rilevante tra la vocazione di Marche Teatro (riconosciuto dal Ministero della Cultura tra i 19 Teatri di Rilevante Interesse Culturale) e il progetto predisposto da Dipasquale da cui è emersa anche una rilevante conoscenza delle esigenze del territorio e delle aspettative culturali della regione. Il Sindaco del Comune di Ancona, Daniele Silvetti è stato quindi informato della nomina effettuata dal Consiglio di amministrazione ed ha espresso gli auguri di buon lavoro al nuovo Direttore Artistico. Giuseppe Dipasquale (61 anni, catanese, che dopo aver diretto il Teatro Regina Margherita di Racalmuto, il Teatro Stabile di Catania e la Scuola d'Arte Drammatica "Umberto Spadaro" di Catania, è stato direttore artistico del Must Musco Teatro di Catania), in qualità di nuovo direttore artistico sarà presentato con una conferenza stampa nei prossimi giorni.