Le Marche volano in Tanzania con Tipicità. Al via la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo

ANCONA - Un’occasione per far conoscere i sapori e i prodotti della nostra terra. Ma soprattutto una preziosa opportunità per aprire nuove strade e nuovi mercati alle imprese della regione. Con questo intento Tipicità volerà in Tanzania dal 14 al 20 novembre in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. E a far parte della delegazione marchigiana, oltre ai fondatori di Ticipictà Angelo Serri e Alberto Monachesi, il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, gli chef dell’Accademia di Tipicità Gianmarco Di Girolami e Serena D’Alessio, il professore Mario Andrenacci dell’Istituto Alberghiero Carlo urbani di porto Sant’Elpidio e cinque imprenditori provenienti dalle province di Ancona, Fermo e Macerata.

L’evento

Sei giorni intensi in cui i portabandiera del brand Marche andranno incontro a numerose occasioni di scambio, dove l’opportunità di aprire le porte su nuovi canali di business per le imprese nostrane è il motivo portante della spedizione. Ma non solo, infatti durante la permanenza in Tanzania uno degli intenti principali è quello di esportare la cucina marchigiana attraverso due esponenti dell’arte culinaria dei nostri territori: gli chef Gianmarco Di Girolami e Serena D’Alessio che terranno una masterclass di cucina per allievi di un istituto di hotellerie della Tanzania. Ad attendere il gruppo di rappresentanti marchigiani sarà l’ambasciatore italiano in Tanzania, Marco Lombardi, che per l’occasione ha organizzato una cena di gala nella sua abitazione alla quale parteciperanno importanti imprenditori, operatori del settore e influencer per facilitare le relazioni con gli stakeholder marchigiani in spedizione in Tanzania. E poi due cene in altrettanti ristoranti, rispettivamente di Dar Es Salaam e Zanzibar, dove gli chef dell’Accademia di Tipicità presenteranno alcune ricette tipiche.

Nuovi mercati

«La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo è un evento di grandissimo rilievo anche nel continente africano - ha specificato l’ambasciatore Marco Lombardo - e in particolare la Tanzania è un Paese con ottime opportunità di investimento». Oltre all’interesse verso il settore del food in. Tanzania sta crescendo anche quello relativo alla moda e al design, e infatti per il calzaturiero marchigiano «potrebbero delinearsi importanti occasioni» specifica l’ambasciatore. « Andare in una realtà in via di sviluppo come la Tanzania è per noi una sfida» afferma il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro. «Crediamo nelle potenzialità della manifestazione - prosegue il consigliere regionale Andrea Putzu, presidente della Commissione sviluppo economico e affari internazionali - Internazionalizzazione e turismo devono andare di pari passo con la promozione dei nostri prodotti tipici locali». .