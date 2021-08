"Marche Storie Show" fa tappa a Senigallia, un progetto per raccontare la nostra regione

SENIGALLIA – Fa tappa a Senigallia “MArCHE STORIE SHOW”, il festival che lancia “MArCHE STORIE”, un progetto nato per raccontare le Marche attraverso la sua storia, i suoi luoghi, i suoi borghi e i suoi sapori, promosso dalla Regione Marche / Assessorato alla Cultura, in collaborazione con AMAT e Fondazione Marche Cultura. Appuntamento domenica 22 agosto alle 21.30 in Piazza Garibaldi con la conduzione e direzione artistica del giornalista Rai Paolo Notari e la straordinaria partecipazione di Gastone Pietrucci del gruppo La Macina, gruppo di ricerca e canto popolare della cultura orale marchigiana con oltre quarant’anni di incredibile carriera.

Con loro saliranno sul palco anche altri gruppi folkloristici marchigiani, per oltre 50 artisti che si alterneranno a immagini esclusive ed inedite dedicate alle bellezze storiche, artistiche e naturalistiche delle 5 province marchigiane, raccontate proprio dalla prestigiosa voce di Paolo Notari. Sorprese anche con la presenza della scuola di circo Takimiri, con oltre 30 anni di esperienza nel mondo dello spettacolo, dell’animazione e dell’intrattenimento, che porterà sul palco l’evoluzione della generazione del “nuovo circo” con performance ed esibizioni di danza-teatro accanto alle classiche ma mai scontate attrazioni circensi. Una serata davvero speciale con la produzione FLEXUS Iniziative Srls e la collaborazione della stessa Amat, per uno degli appuntamenti di lancio di “MArCHE STORIE”, il festival nato proprio per raccontare la bellezza del territorio marchigiano attraverso i suoi borghi, i suoi sapori, la sua vicenda millenaria ma soprattutto le sue storie. Previsti appuntamenti che coinvolgeranno tutta la Regione, dal mare alle montagne, dalle più belle città agli antichi abitati arroccati e alle fortezze medievali.

Ecco perché Senigallia non poteva mancare in questa festa che prepara un affascinante percorso che si articolerà in decine di appuntamenti in tutte e cinque le province delle Marche, in cui apprezzare le bellezze del territorio ma anche assaggiare cibi nuovi e rincorrere emozioni inedite, seguendo le trame di una conoscenza che si fa spettacolo e divertimento. Il programma completo è disponibile su https://www.marchestorie.it/# programma