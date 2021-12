“Le Marche romantiche e misteriose”, curiosità e storie alla presentazione del libro

Il maltempo non ha fermato i curiosi e gli appassionati che questo fine settimana hanno riempito la Sala Consiliare di Camerano in occasione della presentazione del libro “Le Marche romantiche e misteriose”. Erano in quasi settanta ad ascoltare il critico d’arte Rinaldo Ridolfi e la scrittrice Chiara Giacobelli: il primo ha tenuta una breve conferenza a proposito di due opere del Maratti, una più celebre l’altra meno, mettendo in luce le differenze e ampliando la discussione anche a proposito della figura dell’uomo, oltre che del pittore; la seconda ha invece presentato la sua guida storica, pubblicata di recente da Ciabochi Editore nella collana Le Guide in Tasca e contenente un racconto dedicato proprio a Carlo Maratti.

A condurre il pomeriggio all’insegna dell’arte e della cultura Fiorenzo Santini, che ha dato la parola anche al professore ed ex sindaco Carlo Pesco, tra le persone che più si sono impegnate a Camerano per il ricordo del pittore; presenti in sala il Sindaco Oriano Mercante, il Vicesindaco e Assessore al Turismo Giacomo Marincioni e l’Assessore alla Cultura Barbara Mori, che ha portato il saluto delle autorità.

Il pubblico – tra cui diversi membri della locale Proloco e del Gruppo Marattiano – ha ascoltato non soltanto le curiosità e i retroscena attorno alla stesura del capitolo sul Maratti, ma anche le storie riguardanti personaggi a lui direttamente legati (come la pittrice Giovanna Garzoni e lo scultore Pericle Fazzini) e altre figure aventi un collegamento con le Marche. In particolare, si è dato ampio spazio alle donne, in primis quelle che hanno scelto di trasferirsi a vivere nella nostra regione, o comunque di trascorrere qui molto tempo, per amore: Celeste Erard, Olympe Pélissier e Clara Novello.