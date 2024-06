La carica del Marche Pride, in migliaia presenti alla marcia arcobaleno. Nel mirino anche Papa Francesco

ANCONA - Migliaia di presenti, bandiere e striscioni. Una vera e propria marea arcobaleno che, dalle 16 di oggi pomeriggio, si è incontrata al Passetto per poi sfilare lungo il viale della Vittoria. Non sono mancati i cori contro ogni tipo di discriminazione: nessuno risparmiato, neanche Papa Francesco. Il Santo Padre, ricordiamo, di recente è stato al centro delle polemiche per una frase sugli omosessuali.

La comunità lgbtqia+ ha protestato anche contro la destra «dei forni crematori e del carcere per i gay». A dirlo, a poche ore dalla manifestazione, il segretario di Arcigay Gabriele Piazzoni: «Questa destra è spaventosa, non ci stancheremo di dirlo: si trastulla con le pratiche del nazifascismo e immagina un mondo di padri in carcere per il solo fatto di essere padri e omosessuali. Contro la destra dei forni crematori e del carcere per i gay noi oggi riempiremo le strade»