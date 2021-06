Ama chi sei, ama chi vuoi: in piazza Cavour arriva il Marche Pride 2021

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Numerosissime sono state le richieste da parte di associazioni, collettivi e delle persone che chiedevano a gran voce il ritorno in presenza della manifestazione politica più grande e colorata della nostra Regione. Ed è per questo che con estremo piacere il Comitato Marche Pride comunica il lancio dell’edizione 2021 del nostro Pride, il cui slogan, scelto tramite un concorso social è: ama chi sei, ama chi vuoi. Scenderemo in piazza Cavour, ad Ancona, sabato 26 giugno 2021 alle ore 17:00, nel pieno rispetto della normativa a contrasto della diffusione del Covid-19. Sarà pertanto richiesto ad ogni partecipante di indossare correttamente la mascherina, di igenizzare spesso le mani e di mantenere il distanziamento personale per tutta la durata dell’iniziativa. Non mancheranno musica, colore e divertimento, che accompagneranno gli interventi delle Associazioni sostenitrici delle nostre cause. E ad aiutare nella conduzione dell’iniziativa ci sarà un’ospite speciale. Contestualmente al lancio del Pride, il Comitato, chiede il sostegno di tutt*, invitando la collettività a fare delle donazioni per permettere la realizzazione dell’iniziativa. E’ infatti possibile sostenere il Marche Pride tramite bonifico, PayPal o donazioni in contanti (presso le associazioni promotrici). Tutti i riferimenti sono sul nostro sito: www.marchepride.it.