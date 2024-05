Marche sempre più meta turistica. Presentata la nuova stagione: "Mare e montagna" qui c'è tutto

ANCONA - Mare o montagna? Sport o cultura? Nelle Marche, l'offerta turistica copre tutti i prodotti, con tante destinazioni diverse e una "destinazione plurale". La regione "declinata al plurale" offre ai visitatori "una serie di opportunità infinite in tutte le stagioni dell'anno". Per questo, il concept della nuova campagna promozionale dell'Atim per la stagione turistica 2024 è ispirato al tema delle congiunzioni. La campagna è stata presentata questa mattina nella sede della Camera di commercio delle Marche, alla presenza del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che è anche assessore al Turismo, del presidente della Camera di commercio delle Marche, Gino Sabatini, e del direttore dell'Atim, l'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione, Marco Bruschini.

Il claim è "Mare o montagna? Mare e montagna. Let's Marche" e così via per tutte le attrattive che la regione presenta con scatti effettuati in tutte le province. Dopo la stagione turistica 2022 con il record di presenze e di arrivi, la stagione turistica 2023 che nonostante l'iniziale condizionamento del meteo avverso, ha registrato un nuovo record dei visitatori e soprattutto degli stranieri, con un aumento del 12% di presenze, la Regione e l'Atim si aspettano un 2024 all'altezza se non migliore degli anni precedenti grazie anche al traino di Pesaro capitale della Cultura 2024, a cui si affiancano i tradizionali appuntamenti estivi. L'Atim ha ricordato anche tutti gli eventi promozionali a cui le Marche sono state protagoniste, ultimo in ordine di tempo il SeaFood Global di Barcellona, e le campagne promozionali in corso come gli spot delle meraviglie marchigiane interpretati dal ct della Nazionale di calcio dell'Arabia Saudita, Roberto Mancini, testimonial internazionale, a ripetizione nelle stazioni, nelle metropolitane, negli aeroporti e nei centri storici di tre importanti città europee collegate ad Ancona da volo diretto: Parigi, Vienna e Monaco. Il prossimo appuntamento a cui le Marche parteciperanno è l'Arabian travel market, la fiera del turismo degli Emirati Arabi Uniti che si terrà da lunedì 6 a giovedì 9 maggio, al Dubai world trade centre e per cui è già previsto un seminario con oltre 20 operatori internazionali, segno dell'interesse che la regione suscita ormai in tutto il mondo