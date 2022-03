Nelle Marche è stata raggiunta la fase di plateau epidemico

Le Marche sono in una fase di plateau epidemico. I contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 2.502 di cui 694 contatti di casi positivi, 485 sintomatici, 653 contatti domestici, 26 positivi in setting scolastico/formativo, cinque contatti in setting lavorativo, otto contatti in ambiente di vita/socialità, due contatti in setting assistenziale, due screening setting sanitario e 16 casi da fuori regione mentre per altri 611 casi sono in corso gli approfondimenti epidemiologici. I tamponi testati sono 7.536 (5.840 nuove diagnosi e 1.696 nel percorso guariti) con un tasso di positività del 42,8% ed un tasso di incidenza positivi pari a 1.163,11. Dei casi odierni 418 sono stati rilevati in provincia di Ascoli Piceno, 406 a Pesaro Urbino, 473 a Macerata, 762 ad Ancona, 346 a Fermo e 97 fuori regione.

Ma cosa significa?

In buona sostanza raggiungere il plateau vuol dire che i contagi non crescono più ogni giorno e diventano costanti. Un "comportamento" della curva che di solito è il prelufio a una discesa dei nuovi casi, con l'epidemia che dovrebbe entrare nalla fase di contrazione