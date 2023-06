Accoglienza, buon cibo e posti bellissimi: Manuela Arcuri ammaliata dall'entroterra anconetano

POLVERIGI- La bellezza delle Marche, l’accoglienza e il buon cibo hanno ammaliato la meravigliosa Manuela Arcuri. L’attrice, nell’anconetano per uno shooting fotografico, ha trascorso il ponte del 2 giugno a Polverigi, nel B&B Le Marche, accompagnata dalla sua famiglia. «Manuela è una persona tranquilla, disponibile e alla mano. Ci chiamava per nome, ci ha fatto i complimenti per la nostra struttura e per l’accoglienza- racconta Leonardo Carsughi, titolare del B&B insieme alla sua compagna Giulia Bontempi-. È insolito incontrare da queste parti una persona famosa. Il nostro obiettivo è valorizzare l’entroterra, le abbiamo fatto assaggiare i nostri prodotti fatti in casa e ne è rimasta colpita». Per lo shooting con gli abiti realizzati dalla stilista marchigiana Federica Bellesi, sono state scelte come location il Passetto e a Villa Nappi. E tra uno scatto e l’altro, la Arcuri si è concessa pranzi e cene con prodotti tipici marchigiani. «I posti che ha visitato le sono piaciuti molto- dice Carsughi-. A cena nel nostro home restaurant le abbiamo fatto assaggiare un antipasto marchigiano con pane e focaccia fatti da noi e pollo in potacchio, ricetta tipica della nostra regione. Ha apprezzato molto anche la colazione. Ci ha chiesto la ricetta di un plumcake all’arancia, preparato dalla mia compagna con la frutta del nostro albero».

L’attrice è rimasta piacevolmente colpita dalla struttura, nella quale ha soggiornato tre notti, tanto da lasciare una bellissima recensione. «Veramente non ho parole per descrivere la vostra cordialità, siete unici, straordinari, attenti ad ogni esigenza del cliente. Spero solo di tornare presto!!» ha scritto nel guestbook. E a distanza di un paio di giorni dal rientro, la nostalgia per le Marche si fa già sentire. La Arcuri, questa mattina, ha fatto una storia su Instagram postando una foto della meravigliosa tavola imbandita per la colazione al B&B e ringraziando ancora una volta i gestori per l’accoglienza ricevuta.