Marche nel segno della fortuna, vinti 50 mila euro: ecco dove

ROMA - Le Marche tornano protagoniste al 10eLotto. Nell’ultimo concorso, riporta Agipronews, sono state centrate vincite complessive per 50 mila euro.

La più alta è stata centrata a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, con 8 Oro da 30 mila euro, seguito da un 9 realizzato a Sant’Ippolito, in provincia di Pesaro e Urbino, dal valore di 20 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 522, 5 milioni dall'inizio dell'anno.