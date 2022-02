Covid, nelle Marche oltre 1.000 casi: 1 su 3 in fascia 0-18 anni

ANCONA - Sono 1.024 i contagi rilevati oggi nelle Marche ma solo il 20% manifesta sintomi. Il servizio Sanità della Regione comunica che nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 1.024 di cui 129 in provincia di Ascoli Piceno, 144 a Pesaro Urbino, 279 a Macerata, 337 ad Ancona, 103 a Fermo e 32 da fuori regione.

Con 3.542 tamponi testati (2.518 nuove diagnosi e 1.024 nel percorso guariti) il tasso di positività si attesta al 40,7%, mentre il tasso di incidenza positivi ogni 100.000 abitanti a 1.161,71 (ieri era 1.185,95). Tra i 1.024 positivi odierni 284 sono contatti stretti di casi positivi, 225 sintomatici, 309 contatti domestici, un positivo in setting scolastico/formativo, due contatti in setting lavorativo, quattro contatti in ambienti di vita/socialità, un contatto in setting assistenziale, uno screening setting sanitario, 11 casi fuori regione mentre per 186 sono in corso gli approfondimenti epidemiologicI. Nella fascia zero-18 sono stati rilevati 345 positivi (34%), mentre in quella 25-59 sono 512 (50%)