Riecco la zona arancione, limitazioni per chi è senza Green pass

Da oggi, lunedì 7 febbraio, le Marche sono tornate in zona arancione. Mentre impazza il dibattito politico, con il Governatore Francesco Acquaroli perplesso di questa misura e i consiglieri di opposizione chiedono alla Giunta un’ammissione di responsabilità, vanno annotate tutte le modifiche ai comportamenti che riguarderanno perlopiù chi è sprovvisto di Green pass.

Senza certificazione (semplice o rafforzata), si potrà andare in altri comuni o regioni solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, accedere ad alimentari, negozi non nei centri commerciali, farmacie e parafarmacie, distributori di carburante, ottici. Allo stesso modo si potrà andare in strutture sanitarie, sociosanitarie e studi medici. L’attività sportiva o motoria all’aperto sarà consentita così come quella riabilitativa e terapeutica.

Con il green pass, semplice, si potrà accedere a barbieri, parrucchieri, centri estetici, uffici pubblici, poste, banche e partecipare alle prove in presenza dei concorsi pubblici. Servirà invece obbligatoriamente il Super green pass (quello rilasciato solo a vaccinati o guariti dal Covid) per utilizzare mezzi di trasporto, andare nei negozi nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, frequentare bar e ristoranti sia all’aperto che al chiuso, alloggiare in alberghi e strutture ricettive, accedere a palestre e piscine, svolgere sport di squadra e di contatto, andare a teatro, cinema, mostre, musei, stadi e palas, fiere, convegni e congressi, partecipare a feste e cerimonie, frequentare centri benessere, sale gioco, sale scommesse, sale bingo.