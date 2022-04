Le Marche ad “Alimentaria 2022” di Barcellona. Carloni: «Sosteniamo le nostre imprese»

Le Marche parteciperanno ad “Alimentaria” 2022, la manifestazione internazionale di riferimento per i professionisti dell’industria alimentare e del food service. In programma a Barcellona dal 4 al 7 aprile, le Marche saranno rappresentate da sette aziende: Marini Tartufi, Pergola Tartufi, Filotea, Boccafosca, Togni spa, NFS, Tre Mori, a testimoniare l’eccellenza agroalimentare e produttiva del territorio marchigiano.

La partecipazione è promossa e coordinata dalla Regione, dalla Camera di commercio e dalla sua azienda speciale di settore “Linfa”. Il momento culminante della manifestazione è previsto per martedì 5 aprile, con la presentazione alla stampa internazionale delle eccellenze enogastronomiche della nostra regione. Durante l’evento, a cui parteciperanno tutte le aziende marchigiane presenti in fiera e la Camera italiana di Barcellona, interverranno il vice presidente della Regione Marche, Mirco Carloni; Il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini e il presidente dell’Azienda speciale LINFA Simone Mariani. “Promuoveremo le Marche come una terra della qualità, da scoprire e gustare - afferma il vicepresidente Mirco Carloni, assessore all’Agricoltura – Dopo l’Expo di Dubai, sarà un’altra preziosa occasione internazionale per sostenere il nostro brand Marche: Land of Excellence, il tratto distintivo che ci deve rappresentare sempre più sui mercati internazionali, qualificando il nostro settore agroalimentare.

A Barcellona promuoveremo le Marche dell’eccellenza, della sostenibilità e della biodiversità: valori che abbiamo incentivato concretamente, con il Distretto unico del biologico, con l’enoturismo e un nuovo approccio alla ruralità. Tre comparti a elevato valore aggiunto su cui consolidare la nostra immagine”. Dalla sua prima edizione del 1976, la fiera internazionale dell’alimentazione e bevande di Barcellona ha vissuto una costante crescita di espositori e visitatori. Da semplice esposizione di prodotti, è divenuta una vera piattaforma di promozione del settore alimentare. Le aziende marchigiane presenti operano nei settori della tartuficoltura, pasta secca, enologia, ittico conserviero, e-commerce.