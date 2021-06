Rinaldini, la vicepreside: «Vissuto un periodo difficile ma il nostro è un grande liceo»

Prima le sette classi positive al Coronavirus, i dubbi sul mancato rispetto del protocollo, le accuse rivolte ad un professore negazionista e le varie interrogazioni politiche a tutti i livelli, cittadino, regionale e nazionale. Ora le soddisfazioni, scolastiche, di fine anno. Il Liceo Rinaldini di Ancona ha superato il momento di difficoltà che lo ha visto al centro delle cronache e si gode la stretta attualità, quella fatta di riconoscimenti e attestati di stima da parte degli studenti.

Gli ultimi mesi, intensi sotto tutti i punti di vista, sono stati raccontati con grande trasporto dalla vicepreside Roberta Manuali: «E’ stato un periodo difficile con diverse classi in quarantena. Lo abbiamo superato grazie all’impegno di tutti e fa piacere parlare anche di cose belle come il fatto che il Liceo sia stato tra i pochi istituti secondari superiori della Regione Marche ad essersi aggiudicato i finanziamenti ministeriali per il Piano FSE-FDR riguardanti apprendimento e socialità. Mai come in questo momento preferisco concentrarmi sulle cose belle, sulle attività formative e su tutti i nostri progetti. E’ servito l’impegno di tutti per uscire da una situazione dura come quella della pandemia ma siamo un grande Liceo, e lo dico con immenso orgoglio».