Un manuale per prevenire il decadimento cognitivo nelle persone anziane, Latini: «Importante sensibilizzare»

OSIMO- Un manuale per prevenire il decadimento cognitivo nelle persone anziane. Il volume ‘Il Manuale della prevenzione del decadimento cognitivo’, scritto da Martina Bora, psicologa dell’Associazione La Combriccola, Manuela Rinaldi e Lorenzo Pierpaoli, rientra nella collana dei quaderni del Consiglio Regionale delle Marche ed è stato presentato nella sede della Fondazione recanatesi. «I nostri martedì sono momenti che danno respiro al cuore, sono sorsi di vita, grazie al rapporto umano che ci unisce, al dialogo tra noi, anche agli scherzi» dice un ospite della Fondazione Recanatesi. Il libro raccoglie le esperienze, le storie, la vita stessa degli ospiti della residenza e consente di tracciare, attraverso i momenti della loro attività condivisa e comune, un possibile percorso per la prevenzione del decadimento cognitivo nelle persone più anziane.

Alla presentazione del volume ha partecipato il Presidente del Consiglio Regionale Dino Latini il quale ha sottolineato l’importanza del volume «attraverso cui si possono rintracciare elementi per poter contrastare il decadimento cognitivo delle persone, un impegno che deve coinvolgerci tutti, trovandoci di fronte ad una delle tematiche sanitarie più rilevanti del presente e del futuro. Occorre far vivere le persone giunte alla terza età nel modo migliore possibile e quindi prevenire questa malattia che non ha ancora trovato reale soluzioni nelle risposte scientifiche. Sono persone, gli anziani ai quali dobbiamo dare attenzione ed affetto. Per questo diventano fondamentali anche le azioni di sensibilizzazione – ha proseguito Latini -. Il decadimento cognitivo è uno stato che potremmo definire ‘nascosto’ alla società ma che coinvolge direttamente ed in profondità le stesse famiglie, le comunità, i rapporti umani, le amicizie. Per questo la leva della sensibilizzazione sociale, oltre che medica, diventa fondamentale e il libro che abbiamo presentato va esattamente in questa direzione».