Presidio Caterpillar, il segretario generale della Fim Cisl davanti ai cancelli

Domani pomeriggio alle 14.00, il Segretario Generale della Fim Cisl Roberto Benaglia e il Segretario con delega all’ automotive Ferdinando Uliano saranno presenti davanti ai cancelli al presidio dei lavoratori Caterpillar.

«A pochi giorni dalla scadenza della procedura, vanno valutate tutte le proposte industriali arrivate nei giorni scorsi all’azienda e in particolare la proposta di IMR- scrive Fim Cisl in una nota- Bisogna incalzare ancora di più Caterpillar affinchè prenda seriamente in considerazione questa soluzione con l’obiettivo di garantire la continuità produttiva e la piena occupazione per tutti i lavoratori».