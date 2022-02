La Regione Marche all’Expo di Dubai con Roberto Mancini testimonial

Campione d’Europa in carica e con una qualificazione mondiale da giocarsi tutta a marzo, il ct della Nazionale Roberto Mancini non dimentica le sue origini e continua l’opera di promozione di tutto il territorio marchigiano. Sarà lui, infatti, il testimonial della Regione Marche nel prossimo Expo di Dubai che si terrà dal 21 al 26 febbraio (l’allenatore jesino interverrà nell’importante summit internazionale nella giornata inaugurale del 21 febbraio).

Sarà l’occasione per stringere nuovi rapporti e per valorizzare un marchio, il Marche Land of Excellence, destinato ad interagire con le imprese locali e straniere tra Marche, Italia ed Emirati Arabi Uniti. Uno sbarco come mai successo in precedenza pronto ad abbracciare due sistemi economici e culturali tanto diversi quanto pronti a fondersi in un unico abbraccio.

Il brand, inoltre, si ripropone di tutelare l’identità e rafforzare la riconoscibilità nelle iniziative ad esso legato per esaltare la creatività delle produzioni di casa nostra. Il tutto per identificarle sul mercato internazionale e visto il seguito già ottenuto (oltre cinquanta imprese hanno fatto domanda per aderire) non si può che prevedere un futuro roseo.