Le Marche e Roberto Mancini binomio vincente, l’applauso di Confcommercio

Un binomio vincente che sta dando visibilità alla nostra regione in un momento chiave per la promozione turistica del territorio. Confcommercio Marche esprime la propria soddisfazione per i risultati importanti frutto della campagna mediatica in atto nella quale si lega il nome del Ct azzurro Roberto Mancini alle Marche. La scelta di promuovere la regione in questo periodo nel quale il calcio, e l’Italia, la stanno facendo da padrone negli Europei, si sta rivelando molto efficace in una prospettiva di diffusione del brand Marche.

I riscontri di questa campagna sono già tangibili come spiega il Direttore Generale Confcommercio Marche prof. Massimiliano Polacco: «Abbiamo dei feedback importanti da parte dei nostri associati e dalle strutture ricettive – spiega Polacco –, che stanno ricevendo richieste sia dall’Italia che dall’estero, prenotazioni e contatti commerciali nati sicuramente anche dalla curiosità suscitata dalla campagna in atto in questi giorni nei canali televisivi pubblici. Questo fermento ed interesse nei confronti della Regione potrebbero significare presenze turistiche nel nostro territorio e soprattutto la possibilità di allungare una stagione che è partita in ritardo a causa del Covid».

La scelta di utilizzare questo canale mediatico è frutto di una importante sinergia tra la Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche ed è stata sostenuta da Confcommercio Marche e da tutto il Sistema di rappresentanza turistico che fa riferimento a Confcommercio Marche.