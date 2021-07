Più tempo per richiedere i danni lievi del terremoto, Mancinelli (Anci): «La filiera funziona e produce risultati»

L’ordinanza prevede la possibilità di un’integrazione entro 30 giorni per le domande di contributo per i danni lievi presentate in forma semplificata a novembre, che dovevano essere completate il 30 giugno

«Nel corso dell’incontro di Offida della scorsa settimana il Commissario Legnini ci aveva anticipato l’intenzione di firmare un’ordinanza con la quale concedere una proroga ai proprietari degli edifici danneggiati dal sisma 2016 per presentare la manifestazione di interesse per il contributo di ricostruzione in scadenza il 31 luglio». A dirlo è Valeria Mancinelli, Presidente di Anci Marche e Coordinatrice delle Anci regionali coinvolte nel sisma del Centro Italia.

«Già in quel consesso – ricorda Mancinelli – alla presenza anche dei membri della cabina di coordinamento, avevamo accolto favorevolmente l’intenzione del Commissario che ora è diventato un atto formale e proroga i termini fino al prossimo 30 settembre». L’ordinanza prevede inoltre che ci sarà la possibilità di un’integrazione entro 30 giorni, 60 in casi eccezionali, per le domande di contributo per i danni lievi presentate in forma semplificata a novembre, che dovevano essere completate il 30 giugno. «L’intesa anche con i Presidenti delle Regioni Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, conferma che la filiera istituzionale marcia compatta raggiungendo le tappe di questo lungo cammino – ha aggiunto la Coordinatrice delle Anci Regionali – grazie al lavoro di raccordo che sia Giovanni Legnini che tutta la struttura commissariale stanno facendo con i sindaci dei 138 comuni del cratere, con le Regioni, l’Anci e il Governo.

Soddisfatto anche Augusti Curti, Coordinatore dei piccoli comuni e rappresentante per le Marche, della cabina di coordinamento nazionale. «Ogni atto, ogni decisione è concordata coi territori – dice – ed anche il nutrito pacchetto di 13 Ordinanze Speciali in deroga per la ricostruzione dei Comuni più colpiti che sia aggiungono alle 8 già sottoscritte nei mesi scorsi, è un’ulteriore conferma che i tanti cantieri che vediamo nei nostri comuni sono destinati a crescere fino a raggiungere, entro fine anno, quella quota di 5mila cantieri aperti di cui abbiamo discusso ad Offida, che sarebbe un risultato molto importante nel 5’ anniversario dal sisma». Alcune di queste riguardano la ricostruzione pubblica nei comuni marchigiani di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Pievetorina (Mc), Arquata del Tronto e delle scuole di Montegiorgio e di Tolentino.