Sportelli delle Poste, Anci Marche chiede un incontro per l’operatività sul territorio

La situazione di disagio legata alla scarsa operatività di alcuni uffici postali evidenziata da alcuni sindaci soprattutto dell’entroterra ha convinto la presidente di Anci Marche, Valeria Mancinelli, a richiedere un incontro a Giuseppe Lasco, vice direttore di Poste Italiane.

«Considerata la positività delle sinergie sino ad ora stabilite – si legge nella missiva firmata dalla Mancinelli - le chiedo di poter concordare un incontro al fine di individuare le migliori possibili soluzioni che tengano conto sia delle esigenze organizzative di codesta società sia della necessità della popolazione, con particolare riferimento a quella anziana». Anci Marche e Poste italiane si sono incontrate l’ultima volta lo scorso 27 luglio in un incontro in presenza presso la sede dell’Anci ad Ancona. «L’auspicio dell’incontro - si legge nella nota - è far sì che Poste italiane si attivi per dare risposte alle problematiche, senza attendere che la situazione diventi un disagio per i cittadini marchigiani».