"Mamme in Poesia", premio speciale per l'osimana Ginetta Carrubba

OSIMO- L’osimana Ginetta Carrubba si aggiudica il Premio Speciale “Città di Cesena” con la poesia “Atmosfere”. Insegnante, 60 anni, ha partecipato a “Mamme in Poesia”, un concorso di poesie e racconti brevi a tema “il Natale”, organizzato da Te.Ma Spettacoli, Patrocinato dal Comune di Cesena ed in collaborazione con BCC Romagnolo di Cesena e Gatteo e Molino Sapignoli. L’inziativa si lega a “Miss Mamma Italiana”, concorso nazionale di bellezza e simpatia, ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli, dedicato alla figura della mamma e riservato a tutte le mamme tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. La quinta edizione di “Mamme in Poesia” si è svolta online ed ha coinvolto 35 mamme “Miss”, che nei 31 anni del concorso “Miss Mamma Italiana” si sono aggiudicate una fascia di premiazione. Le partecipanti provenienti da diverse regioni italiane hanno sfoderato la loro “vena artistica” e si sono cimentate nella stesura di poesie e racconti brevi, dedicati al Natale. Hanno presentato le loro poesie inedite inviando un video (presente sulla pagina Facebook di Miss Mamma Italiana e sul canale YouTube di Miss Mamma Italiana) e una giuria tecnica, presieduta dal giornalista e scrittore Davide Buratti, ha decretato le vincitrici, che dopo aver preso parte al recital di poesie natalizie, sono state premiate nella galleria del centro commerciale LungoSavio di Cesena. L’evento è stato condotto da Paolo Teti Patron di “Miss Mamma Italiana” e da Laura Pascalone.

Queste le mamme premiate:

Prima classificata Alice Barbieri 47 anni, insegnante, di Riccione, con la poesia “Natale nel bosco”.

Seconda classificata Itohan Enehikhare 46 anni, titolare di una gelateria, di Canaro (Rovigo), con la poesia “Non posso crederci”.

Terza classificata Mariachiara Maccanelli 39 anni, infermiera, di Vicomero (Parma), con la poesia “Il mio Natale”.

Quarta classificata: Anna Maria Amodio 56 anni, insegnante, di Roma, con la poesia “La notte di Natale”.

Quinta classificata: Elena Tassinari 54 anni, cuoca, di Castrocaro Terme (Forlì), con la poesia “Luci ed ombre del Natale”.

Premio Speciale “Città di Cesena”: Ginetta Carrubba 60 anni, insegnante, di Osimo (Ancona), con la poesia “Atmosfere natalizie”.

Premio Speciale “BCC Romagnolo”: Elena Cerchiaro 52 anni, casalinga, di Noventa Padovana (Padova), con la poesia “Natale”.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure visitare il sito www.missmammaitaliana.it o la pagina Facebook Miss Mamma Italiana. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce quasi 4 milioni di donne italiane in età fertile.