Dubbi e incertezze delle neomamme: Martina lancia la rubrica "Risponde l'esperto"

Nasce dalla curiosità e dalla voglia di condivisione il progetto "L'esperto risponde" di Martina Maggioratto. Questa giovane neomamma ama condividere dubbi, consigli, gioie e dolori della maternità su Instagram con i suoi 1600 followers. A tal proposito dice: «Mi sono trovata a cercare su internet o a chiedere ad esperti o ad altre mamme le loro testimonianze in merito a diverse situazioni che mi si proponevano con l'avanzare della maternità, il confronto e i consigli di persone competenti aiutano e rasserenano soprattutto in un periodo così delicato, dove ci troviamo a dover combattere con una pandemia e tutte le restrizioni che essa comporta. Ho pensato di creare questa rubrica con l'idea di supportare altre donne, un luogo virtuale dove tutte le mamme possono chiedere a figure professionali domande o dubbi che riscontrano durante questo importante periodo di cambiamento».

Il progetto vede il coinvolgimento di quattro professioniste: un'ostetrica Marta Pirani, una psicologa Gloria Trapanese, una nutrizionista Mara Rinaldi e un'educatrice nido Valentina Bernardini. «L'iniziativa è completamente gratuita - dice la Maggioratto - basta seguire la mia pagina. Ormai giunti al terzo esperto, il lunedì, martedì e mercoledì si ha la possibilità di porre le domande o dubbi scrivendo in una box esclusiva non visibile agli utenti, nel weekend l'esperto di turno risponderà a tutti i dubbi». Fin da subito l'iniziativa ha riscosso consensi tra i seguagi di Martina: «E' stato difficile riuscire in pochi minuti ad esporre argomenti che sicuramento richiedono più tempo - prosegue l'ideatrice - vengono date delle nozioni e dei consigli utilissimi nel poco tempo a disposizione. Porterò avanti questo progetto in quanto altre professioniste mi hanno già contatto per poter aderire. Tantissimi i messaggi di neo mamme che si complimentano per il progetto e con le quali sono rimasta a parlare per continuare il confronto, come si dice l'unione fa la forza. Ringrazio le professioniste che si sono prestate a questo progetto credendo nella mia idea».