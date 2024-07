Arte, show, musica e sport: il Mamamia di Senigallia dà il bentornato al Summer Tattoo Festival

SENIGALLIA – Tutto pronto nella città della “spiaggia di velluto” per la nona edizione del Summer Tattoo Festival, l’evento che segna l’estate marchigiana e non solo richiamando anno dopo anno sempre più persone da tutta Italia. Il Summer Tattoo Festival, domiciliato al Mamamia di Senigallia, costituisce non solo un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei tatuaggi, ma rappresenta anche un corposo contenitore all’interno del quale sarà possibile trovare show, musica, sport e molto altro.

Il programma

La kermesse partirà venerdì 5 luglio alle ore 12, con l’apertura della tattoo convention che richiama 70 artisti da tutta Italia e non solo. Nell’immenso giardino di 10 mila metri quadri sono stati allestiti come ogni anno, aree relax per grandi e più piccoli, bar con cocktail di tutti i tipi e spettacoli e musica dalla mattina alla sera. Dalle 14 sarà aperta anche l’area antistante al locale, con fantastiche esibizioni e tornei di calcio 2 contro 2, la classica gabbia dove i migliori talenti si affronteranno in un torneo molto avvincente, un’area crossfit in cui performeranno i migliori atleti delle palestre della provincia di Ancona, ci sarà il “Ball don’t Lie” - incredibile torneo 3 contro 3 di street basketball – una zona dedicata alla boxe e al Muay Thai. Sabato e domenica l’orariod i apertura sarà anticipato di due ore: dalle 12 sia la Tattoo Convention che le aree relax e sport saranno a disposizione dei partecipanti.

Venerdì sera dalle 22 è previsto uno dei party più attesi dell’estate: “La vita a 30 anni”, il più grande raduno di trentenni dell’estate, pronti a scatenarsi nelle piste del Mamamia al ritmo delle migliori hit anni 2000. Ci sarà anche la pista “AfroRemember” con i Dj Fabrizio Fattori e Tium. Sabato dalle 20 sarà la volta del Party Ufficiale “Summer Tattoo Festival”, con ingresso libero per tutti fino alle ore 2 e sarà possibile gistare la migliore musica hiphop, reggaeton, afro, trash e indie sulle cinque piste del giardino del Mamamia. Domenica pomeriggio dalle 15 l’appuntamento è invece con la semifinale marchigiana del “Tecniche Perfette”, con i migliori talenti che si sfideranno a colpi di freestyle. Per tutta la durata dell’evento saranno disponibili bus navetta dalla stazione di Senigallia.