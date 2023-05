Allerta meteo, domani scuole chiuse a Senigallia

SENIGALLIA - La Protezione Civile Regionale ha emesso l'allerta meteo valido per tutta la giornata di domani, martedì 16 maggio 2023. Una depressione sull'Italia meridionale attiverà intense correnti instabili di Scirocco. Ciò determinerà precipitazioni diffuse e persistenti anche a carattere temporalesco, forti venti dai quadranti orientali e possibilità di mareggiate. Il territorio del Comune di Senigallia sarà interessato da piogge a carattere temporalesco con picchi molto elevati. Il vento sarà caratterizzato da raffiche fino a burrasca. Il mare sarà agitato.

«Con l’obiettivo di garantire quanto più possibile la sicurezza di tutta la popolazione e prevenire ogni possibile situazione di pericolo, il Sindaco Massimo Olivetti, in considerazione dell’ingresso in fase di preallarme, ha convocato per questo pomeriggio il COC ed ha disposto, come previsto dal Piano di Protezione Civile, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dei centri diurni disabili, del centro diurno Alzheimer, delle attività delle strutture per l’infanzia da 0 a 3 anni pubbliche e private e del centro pomeridiano "Germoglio" per la giornata di domani martedì 16 maggio».