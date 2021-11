Maltempo, si rompe un idrante: disagi e traffico rallentato

Maltempo anche oggi in quasi tutte le Marche. E maltempo anche a Chiaravalle dove, a causa delle forti piogge, un idrante antincendio si è rotto causando perdite d’acqua che hanno rallentato la circolazione.

E’ avvenuto in via Sant’Andrea e ha reso necessario l’intervento degli addetti che hanno dovuto adoperarsi per il ripristino della normale viabilità. Fortunatamente non ci sono state conseguenze se non qualche disagio nel transito dei mezzi.