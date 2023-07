Portonovo sold out? In (lieve) calo le prenotazioni. Gli stabilimenti: «Soddisfatti, ma non come gli scorsi anni»

ANCONA- Un inizio di stagione estiva caratterizzato dal brutto tempo con un giugno praticamente da dimenticare. Pioggia, vento e nuvole non sempre hanno permesso di andare al mare. Nemmeno il fascino di Portonovo può vincere contro il tempo incerto e quindi in mezzo alla settimana è capitato di trovare qualche ombrellone chiuso. Situazione diversa con il sole con un’affluenza in linea all’incirca con la stagione scorsa. «Non mi posso lamentare. Appena c’è il sole in spiaggia arriva gente. Chiaramente se il tempo non è bello vengono meno persone- afferma Gianni Boriani, stabilimento Bagnino Franco-. Certo a giugno è stato sempre brutto tempo, quindi non si possono pretendere gli stessi incassi, ma per l’affluenza non vedo un calo, siamo in linea con gli altri anni. Durante la settimana ci sono molte persone da fuori, ogni giorno abbiamo 4-5 ombrelloni di stranieri, molti sono americani e inglesi. Nel weekend la baia è sempre piena». «Non è come le estati scorse ma c’è gente, la stagione sta andando bene. Il problema è stato il tempo, altrimenti di persone ce ne sono sempre state- commenta Paolo Bonetti, Spiaggia Bonetti-. Se si vedono gli ombrelloni chiusi e i lettini vuoti è perché sono degli stagionali che non sempre vengono al mare. Durante la settimana in spiaggia ci sono soprattutto turisti, pochi invece gli anconetani». «Sta andando bene, c’è tanta gente e siamo a pieno regime» dice Edoardo Rubini, Da Emilia.

La sensazione che forse questa estate ci siano un po’ meno persone a Portonovo arriva dalle prenotazioni negli alberghi della baia. «La domanda questa estate è inferiore. Riusciamo a riempire, ma lo scorso anno abbiamo dovuto rinunciare a delle prenotazioni- spiega Flavio Fiorini, titolare Hotel Internazionale-. A che cosa è dovuto? A diversi fattori. Innanzitutto il tempo ha inciso molto, giugno è stato sempre brutto. Poi l’alluvione in Emilia Romagna, regione dalla quale proveniva una buona parte dei nostri clienti. Inoltre, si è ripreso a viaggiare, quindi se negli ultimi due anni le vacanze sono state fatte in Italia, adesso si scelgono anche altre mete. Infine, l’inflazione con gli aumenti dei prezzi. Comunque Portonovo è piccola quindi riusciamo a riempire. Tranne nelle due settimane di Ferragosto, il soggiorno medio è di 3-4 giorni. Ci sono gli stranieri, ma a maggio la fetta era più grande».